Capcom атаковали хакеры. За неразглашение данных от компании требуют $ 11 млн

Японская корпорация Capcom, являющаяся одним из крупнейших разработчиков игр (Monster Hunter: World, Resident Evil, Street Fighter и другие), подверглась атаке хакеров из группировки Ragnar Locker. Портал Bleeping Computers сообщил, что злоумышленники похитили 1 ТБ личных данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде.

Capcom сообщила, что 2 ноября 2020 года хакеры получили доступ к системе корпорации. Предполагается, что хакеры требуют от японской компании $ 11 млн за неразглашение конфиденциальности похищенных файлов. Как сообщает Bleeping Computers, среди них есть личная информация сотрудников и клиентов, в том числе банковские реквизиты и паспортные данные.

В интернете появилось письмо, якобы направленное группировкой Ragnar Locker в адрес Capcom. Если требуемые средства не переведут на биткоиновые счета, 1 ТБ данных станет достоянием гласности.