Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что в результате игр в FIFA с Артёмом Дзюбой форвард «Зенита» проиграл ему уже миллион отжиманий.

«Там в итоге было уже миллион отжиманий. Как это получилось: начинали с 20 отжиманий, проиграл — отыгрывай 40, дальше — 80, в итоге до миллиона. Он мне очень много раз подряд проиграл. Причём я-то за «Спартак» играл, а он за Францию. В FIFA ж нет «Зенита».

Слабый ли Дзюба? Примерно одного уровня со всеми. Но у футбика в России нет шансов обыграть меня в FIFA. В Самаре, помню, все тоже грозились: «Я тебя обыграю». А я отвечал: «Шансов нет». Так же было и с Дзюбой», — цитирует Соболева Sport24.

FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры. PC-версия игры будет выполнена на одном уровне с версиями PS4 и Xbox One, в то время как владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 получат улучшенную игру, созданную специально для консолей девятого поколения.