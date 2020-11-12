Протестировать The Witcher: Monster Slayer в России теперь можно на iOS
Культовая студия разработки CD Project RED на своей русскоязычной странице в «Твиттере» объявила, что игра The Witcher: Monster Slayer стала доступна российским игрокам на платформе iOS. В компании отметили, что тестирование на Android может начаться ближе к официальному мировому запуску, но точные сроки при этом разработчики не назвали.
В The Witcher: Monster Slayer игрок выполняет различные «ведьмачие» заказы. При этом каждая местность заселена разнообразными монстрами — обычными, редкими и легендарными. Перед тем как вступить в битву с чудовищем, игроку следует хорошо подготовиться: приготовить зелье, сделать бомбы и выбрать снаряжение. Победы над чудовищем позволяет рассчитывать на трофей и другие ценные призы.
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