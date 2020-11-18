Правительство Кипра расследует получение паспортов 70 сотрудниками Wargaming

Власти Кипра подозревают 70 сотрудников Wargaming в незаконном получении паспортов страны в период с 2012 по 2020 год. Об этом в своём «фейсбуке» сообщил член политсовета политической партии Кипра Алексей Волобоев.
«Первым этапом будет расследование, а дальше – желанная процедура изъятия паспортов. И гораздо проще отобрать паспорта у чистых беззубых IT-шников, чем у зубастых акул с грязными деньгами и методами. Тем более власти глубоко повязаны своими локальными преступными схемами во взаимодействии с крупными международными негодяями и крайне не желают, чтобы это всё всплыло», — написал Волобоев.
«Мы перевезли компанию, уже имевшую серьёзный успех и заработки, и заплатили такое количество налогов, что этого было достаточно, чтобы получить гражданство. То, о чём речь идёт в посте, 70 паспортов — их получили важные сотрудники Wargaming. Когда президентом Кипра стал Никос Анастасиадис, был объявлен тариф — сколько денег надо потратить, чтобы получить один паспорт. Вначале эта сумма составляла $ 5 млн. Компания Wargaming покупала и достраивала здания, по большому счёту целую улицу, которая идёт к президентскому дворцу в Никосии, пора переименовывать в «проспект Wargaming»», — сказал в ответ на слова Волобоева сооснователь Wargaming Иван Михневич в своём «фейсбуке».
Судя по заявлениям Михневича, Wargaming — крупнейшая IT-компания на Кипре по количеству сотрудников и объёму инвестиций в государство. Сейчас ведомства проверяют документацию по выдаче паспортов, а затем будет принято необходимое процессуальное решение.
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