Из-за протестов в Беларуси страдает индустрия гейминга. Wargaming думает о переезде

Когда мы говорим о гейминге, то подразумеваем под этим понятием не только игры, но и киберспорт, и тот же стриминг. Киберспорт, например, всегда старался быть в стороне от политики, но когда местного киберспортсмена отправляют в Центр изоляции правонарушителей — молчать уже невозможно. Белорусский игрок Олег LastHero Демидович оказался в центре этого политического хаоса. Его напарник по команде Дмитрий Fishman Полищук первым сообщил о его задержании 12 августа. А ещё он добавил, что киберспортсмена вместе с другими задержанными увезли в Жодино (там как раз и находится этот изоляционный центр) и 6 часов они стояли на коленях с завязанными руками, а силовики приходили и избивали их.

Олег LastHero Демидович

Только спустя трое суток Олега отпустили. Он пообещал, что как только отойдёт от этой ситуации, то расскажет в деталях, что именно произошло с ним за эти три, как он выразился, долгих дня. Но задержания и ужасное отношение к заключённым — это ещё пол беды. В стране на 2 дня зачем-то отключали интернет. Насовсем. Прямо во время проведения крупного чемпионата по Dota 2 — OMEGA League. Белорусские киберспортсмены, выступающие за украинские и российские организации, оказались буквально отрезанными от внешнего мира. Собственно, как и все остальные люди, проживающие на территории республики. Их команды вынуждены были искать им замены, а организаторы переносили некоторые матчи.

«В стране происходят постоянные перебои с интернетом. С 9 по 11 августа его отключали совсем. Игра через VPN невозможна, поэтому многие международные команды искали временные замены белорусским игрокам», — подтвердил всё вышесказанное председатель Федерации компьютерного спорта Белоруссии Денис Богуш.

Денис Богуш Фото: tech.onliner.by

Федерация полностью поддерживает действия людей. «В первую очередь мы — граждане этой страны и уже потом функционеры киберспорта. То, что сейчас происходит на улицах наших городов и деревень, показывает, что нас большинство и мы хотим перемен. Права человека, соблюдение Конституции, право выбора — основополагающие принципы развития государства и любой его отрасли, включая киберспорт. Мы требуем остановить насилие над мирными гражданами, избиения на мирных шествиях и пытки в центрах временного задержания», — добавил Денис.

Как эти протесты могут отразиться на индустрии внутри Беларуси и за её пределами? Директор по продуктам в Epic Esports Events (компания, занимающаяся организацией турниров EPICENTER) Марк Авербух считает, что мирные протесты напрямую никак не должны отражаться на киберспорте. А вот действия по отключение интернета и беспорядочные задержания граждан могут нанести урон определённым турнирам. Но, опять же, это не затронет киберспорт глобально.

Марк Авербух

«Для OMEGA League всё это означает, что нам нужно менять расписание команд с игроками из Беларуси. Мы, разумеется, делаем всё возможное, чтобы обеспечить участников равными правами и возможностями. Наша цель состоит в том, чтобы команды смогли показать свою лучшую игру и, разумеется, это невозможно в неполных составах», — говорит Марк.

«Всё зависит от того, как будут развиваться события. Слишком много факторов», — добавляет Денис Богуш. По его словам, сценарий может быть любой: «От закрытия интернета, санкций и ухудшения экономического состояния страны — до появления прогрессивного менеджмента, открытия инвестиций в людей и стартапы, развития, роста и гуманизации. Киберспорт очень сильно зависит от состояния дел в экономике и гражданских прав. Человек сперва думает о своей свободе, безопасности и куске хлеба, а уже потом о видеоиграх. Надеемся, что скоро наш киберспорт сделает существенный шаг вперёд вместе со всей страной», — верит Денис.

Мы задались следующим вопросом: грозят ли какие-то санкции киберспортсменам за участие в митингах? Дмитрий Fishman Полищук говорит, что каких-то санкций от клубов к белорусским игрокам нет. Зато если вас поймали во второй раз, то вам может грозить строгое наказание. «Вроде бы некоторых из задержанных заставили подписать документ о том, что если их ещё раз поймают за беспорядки, то они получат срок до 15 лет, но это неточная информация», — добавляет Дима. В свою очередь Денис Богуш напоминает, что при задержаниях вам гарантированы побои, минимум 10 суток ареста и последующие репрессии со стороны государства.

Дмитрий Fishman Полищук

Мирные протесты сказались не только на киберспорте, но и повлияли на работу разработчиков всем известной игры World of Tanks. Компания Wargaming даже разработала запасной вариант переезда из Минска. Генеральный директор Wargaming Виктор Кислый написал обращение к сотрудникам, в котором говорится, что компания формирует план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании. Также прорабатывается вариант удалённой работы в других городах — Киеве, Санкт-Петербурге, Никосии. Это правда. Мы связались с компанией и нам подтвердили, что такой вариант действительно прорабатывается. Сейчас все сотрудники работают из дома.

Кстати, почти одновременно с этой новостью в телеграмм-канале The Village Беларусь всплыла информация о том, что Wargaming пришлось эвакуировать всех сотрудников из офиса. Сообщалось, что в минский офис компании направлялись силовики. Но на тот момент, когда появилась эта информация, все сотрудники компании уже были переведены на удалённый режим, а в офисе оставалась лишь охрана. Эвакуировать, в общем-то, было уже некого.

Виктор Кислый

Мирные протесты в Беларуси не влияют на индустрию гейминга глобально. Но из-за напряжённой обстановки в стране местные разработчики игр и профессиональные игроки вынуждены прорабатывать запасные варианты. Ведь если в стране отключат интернет уже не на несколько дней, а на несколько недель или месяцев, то уже пострадают не только отдельные личности, а, как минимум, тысячи игроков в World of Tanks и несколько крупных киберспортивных клубов, которым в срочном порядке придётся искать замены белорусским игрокам.