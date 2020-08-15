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Как мирные протесты в Беларуси сказались на местных игроках и разработчике World of Tanks

World of Tanks
Артём Ращупкин
Из-за протестов в Беларуси страдает индустрия гейминга. Wargaming думает о переезде
Местные игроки и разработчики прорабатывают запасной вариант.
Киберспорт / Dota 2 0

Когда мы говорим о гейминге, то подразумеваем под этим понятием не только игры, но и киберспорт, и тот же стриминг. Киберспорт, например, всегда старался быть в стороне от политики, но когда местного киберспортсмена отправляют в Центр изоляции правонарушителей — молчать уже невозможно. Белорусский игрок Олег LastHero Демидович оказался в центре этого политического хаоса. Его напарник по команде Дмитрий Fishman Полищук первым сообщил о его задержании 12 августа. А ещё он добавил, что киберспортсмена вместе с другими задержанными увезли в Жодино (там как раз и находится этот изоляционный центр) и 6 часов они стояли на коленях с завязанными руками, а силовики приходили и избивали их.

Олег LastHero Демидович

Олег LastHero Демидович

Только спустя трое суток Олега отпустили. Он пообещал, что как только отойдёт от этой ситуации, то расскажет в деталях, что именно произошло с ним за эти три, как он выразился, долгих дня. Но задержания и ужасное отношение к заключённым — это ещё пол беды. В стране на 2 дня зачем-то отключали интернет. Насовсем. Прямо во время проведения крупного чемпионата по Dota 2 — OMEGA League. Белорусские киберспортсмены, выступающие за украинские и российские организации, оказались буквально отрезанными от внешнего мира. Собственно, как и все остальные люди, проживающие на территории республики. Их команды вынуждены были искать им замены, а организаторы переносили некоторые матчи.

«В стране происходят постоянные перебои с интернетом. С 9 по 11 августа его отключали совсем. Игра через VPN невозможна, поэтому многие международные команды искали временные замены белорусским игрокам», — подтвердил всё вышесказанное председатель Федерации компьютерного спорта Белоруссии Денис Богуш.

Денис Богуш

Денис Богуш

Фото: tech.onliner.by

Федерация полностью поддерживает действия людей. «В первую очередь мы — граждане этой страны и уже потом функционеры киберспорта. То, что сейчас происходит на улицах наших городов и деревень, показывает, что нас большинство и мы хотим перемен. Права человека, соблюдение Конституции, право выбора — основополагающие принципы развития государства и любой его отрасли, включая киберспорт. Мы требуем остановить насилие над мирными гражданами, избиения на мирных шествиях и пытки в центрах временного задержания», — добавил Денис.

Как эти протесты могут отразиться на индустрии внутри Беларуси и за её пределами? Директор по продуктам в Epic Esports Events (компания, занимающаяся организацией турниров EPICENTER) Марк Авербух считает, что мирные протесты напрямую никак не должны отражаться на киберспорте. А вот действия по отключение интернета и беспорядочные задержания граждан могут нанести урон определённым турнирам. Но, опять же, это не затронет киберспорт глобально.

Марк Авербух

Марк Авербух

«Для OMEGA League всё это означает, что нам нужно менять расписание команд с игроками из Беларуси. Мы, разумеется, делаем всё возможное, чтобы обеспечить участников равными правами и возможностями. Наша цель состоит в том, чтобы команды смогли показать свою лучшую игру и, разумеется, это невозможно в неполных составах», — говорит Марк.

«Всё зависит от того, как будут развиваться события. Слишком много факторов», — добавляет Денис Богуш. По его словам, сценарий может быть любой: «От закрытия интернета, санкций и ухудшения экономического состояния страны — до появления прогрессивного менеджмента, открытия инвестиций в людей и стартапы, развития, роста и гуманизации. Киберспорт очень сильно зависит от состояния дел в экономике и гражданских прав. Человек сперва думает о своей свободе, безопасности и куске хлеба, а уже потом о видеоиграх. Надеемся, что скоро наш киберспорт сделает существенный шаг вперёд вместе со всей страной», — верит Денис.

Мы задались следующим вопросом: грозят ли какие-то санкции киберспортсменам за участие в митингах? Дмитрий Fishman Полищук говорит, что каких-то санкций от клубов к белорусским игрокам нет. Зато если вас поймали во второй раз, то вам может грозить строгое наказание. «Вроде бы некоторых из задержанных заставили подписать документ о том, что если их ещё раз поймают за беспорядки, то они получат срок до 15 лет, но это неточная информация», — добавляет Дима. В свою очередь Денис Богуш напоминает, что при задержаниях вам гарантированы побои, минимум 10 суток ареста и последующие репрессии со стороны государства.

Дмитрий Fishman Полищук

Дмитрий Fishman Полищук

Мирные протесты сказались не только на киберспорте, но и повлияли на работу разработчиков всем известной игры World of Tanks. Компания Wargaming даже разработала запасной вариант переезда из Минска. Генеральный директор Wargaming Виктор Кислый написал обращение к сотрудникам, в котором говорится, что компания формирует план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании. Также прорабатывается вариант удалённой работы в других городах — Киеве, Санкт-Петербурге, Никосии. Это правда. Мы связались с компанией и нам подтвердили, что такой вариант действительно прорабатывается. Сейчас все сотрудники работают из дома.

Кстати, почти одновременно с этой новостью в телеграмм-канале The Village Беларусь всплыла информация о том, что Wargaming пришлось эвакуировать всех сотрудников из офиса. Сообщалось, что в минский офис компании направлялись силовики. Но на тот момент, когда появилась эта информация, все сотрудники компании уже были переведены на удалённый режим, а в офисе оставалась лишь охрана. Эвакуировать, в общем-то, было уже некого.

Виктор Кислый

Виктор Кислый

Мирные протесты в Беларуси не влияют на индустрию гейминга глобально. Но из-за напряжённой обстановки в стране местные разработчики игр и профессиональные игроки вынуждены прорабатывать запасные варианты. Ведь если в стране отключат интернет уже не на несколько дней, а на несколько недель или месяцев, то уже пострадают не только отдельные личности, а, как минимум, тысячи игроков в World of Tanks и несколько крупных киберспортивных клубов, которым в срочном порядке придётся искать замены белорусским игрокам.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Kevork Djansezian/Getty Images

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