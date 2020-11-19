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Ubisoft отстранила топ-менеджера, заставлявшего сотрудниц целоваться с ним

Ubisoft отстранила топ-менеджера, заставлявшего сотрудниц целоваться с ним
Киберспорт / Другие игры 0

Хью Рикур, управляющий директор сингапурского подразделения Ubisoft, которая разрабатывает Skull & Bones, был снят со своей должности, сообщает Kotaku. Официальная причина — неудовлетворительные результаты работы. При этом он остался в Ubisoft, хотя неизвестно на какой должности.

Отстранение Рикура от должности произошло через три месяца после обвинений в его адрес. В августе несколько бывших сотрудниц на условиях анонимности обвинили его в сексуальных домогательствах. Сообщалось, что он заставлял сотрудниц целоваться с ним и унижал их достоинство. Отмечается, что на решение высшего руководства о лишении Рикура должности могла повлиять и эта информация.

Рикур стал топ-менеджером Ubisoft в начале 2018 года. Он отвечал за многие проекты издателя, в том числе за серию Assassin's Creed, а также грядущую Immortals: Fenyx Rising.

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