Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Златан Ибрагимович: кто дал EA Sports разрешение использовать моё имя и лицо в FIFA?

Златан Ибрагимович: кто дал EA Sports разрешение использовать моё имя и лицо в FIFA?
Киберспорт / FIFA 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил возмущение действиями компании EA Sports, которая использует его имя и фото в футбольном симуляторе FIFA, не получив на то разрешения футболиста. Ибрагимович планирует провести расследование и узнать, кто зарабатывает деньги на его имени.

«Кто дал EA Sports разрешение использовать моё имя и лицо в FIFA? FIFPro? Я и не подозревал, что являюсь членом FIFPro. И даже если это так, то меня поместили туда, не уведомив, путём каких-то странных манёвров. Уверен, что никогда не позволял FIFA и FIFPro зарабатывать на мне деньги.

Все эти годы кто-то наживается на моём имени и лице без соглашения. Пришло время провести расследование», — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере».

Златан Ибрагимович подарил одноклубникам консоли PlayStation 5
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020