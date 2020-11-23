Златан Ибрагимович: кто дал EA Sports разрешение использовать моё имя и лицо в FIFA?

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выразил возмущение действиями компании EA Sports, которая использует его имя и фото в футбольном симуляторе FIFA, не получив на то разрешения футболиста. Ибрагимович планирует провести расследование и узнать, кто зарабатывает деньги на его имени.

«Кто дал EA Sports разрешение использовать моё имя и лицо в FIFA? FIFPro? Я и не подозревал, что являюсь членом FIFPro. И даже если это так, то меня поместили туда, не уведомив, путём каких-то странных манёвров. Уверен, что никогда не позволял FIFA и FIFPro зарабатывать на мне деньги.

Все эти годы кто-то наживается на моём имени и лице без соглашения. Пришло время провести расследование», — написал Ибрагимович на своей странице в «Твиттере».