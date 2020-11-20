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Златан Ибрагимович подарил одноклубникам консоли Play Station 5

Златан Ибрагимович подарил одноклубникам консоли Play Station 5
Футбол / Италия 0

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подарил одноклубникам новую игровую приставку Play Station 5. 39-летнего шведа в социальных сетях поблагодарили сразу несколько футболистов «Милана», опубликовав фото подарка. Эффектнее всего подарком похвастался полузащитник Саму Кастильехо, положивший коробку с консолью на антикрыло спортивного автомобиля.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Sporx Espor.

Продажи PS5 в мире, включая Россию, начались 19 ноября. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.

«Милан», набрав 17 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Сассуоло», на 2 очка. Ибрагимович принял участие в 5 матчах первенства, забил 8 голов (2 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

39-летний Златан Ибрагимович может остаться в «Милане» до 2022 года
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