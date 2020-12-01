Минздрав РФ предложил проверять опасные для детской психики игры

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, регулирующий оборот игр, потенциально опасных для психического здоровья детей.
Проект нормативно-правового акта предусматривает поправку в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», которая гласит, что «за счёт средств заявителя может проводиться экспертиза оценки возможного риска для психического здоровья детей настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений». Если в ходе экспертизы будет выявлен риск для психики ребёнка, то будет поставлен вопрос об изъятии подобного товара из продажи.
Риском для психического здоровья детей будут считаться случаи, когда игры и игрушки изображают или описывают:
1. действия, представляющие угрозу жизни или здоровью людей, а также самоубийство, причинение вреда и насилие по отношению к другим людям или животным;
2. Употребление наркотиков, психотропных веществ, табака, алкоголя;
сцены сексуального насилия и порнографического характера, а также половых отношений;
3. Занятие проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством и другую противоправную деятельность;
участие в азартных играх;
4. Случаи смерти в форме, унижающей человеческое достоинство, нанесение увечий, заболевания, аварии и катастрофы;
5. Случаи оскорбления религиозных чувств верующих.
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