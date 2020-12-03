Датамайнер сообщил, что Кратос из God of War появится в Fortnite. Фото

Датамайнер Hypex обнаружил в файлах Fortnite данные, указывающие на скорое появление в «королевской битве» Кратоса из серии God of War. Об этом он сообщил в своём «твиттере», прикрепив к тексту фото героя.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Hypex.

Найденный скин Кратоса аналогичен образу героя из перезапуска God of War 2018 года. Ни Epic Games, ни Sony официально не подтвердили утечку.

Fortnite — компьютерная онлайн-игра, разработанная американской компанией Epic Games и выпущенная в ранний доступ в 2017 году. Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World, кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек; Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один; и добавленный в 2018 году режим Fortnite: Creative, режим-«песочница», в котором игроки могут самостоятельно создавать различные сооружения.