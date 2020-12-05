Epic Games второй год подряд отказалась от проведения чемпионата мира по Fortnite

Компания Epic Games сообщила, что не планирует проводить чемпионата мира по Fortnite в 2021 году. Причина достаточно стандартна для нынешних реалий — организаторы считают проведение LAN-турнира в условиях коронавируса по-прежнему небезопасно.
«Мы не отказываемся от проведения крупных LAN-турниров в будущем, однако сейчас это нереализуемо. Нашим приоритетом всегда было и остаётся здоровье и безопасность всех причастных к турниру людей. Как бы то ни было, мы продолжим поддерживать все соревнования в онлайне», — сообщается на официальном сайте Epic Games.
Напомним, аналогичное решение Epic Games приняла и в отношении Fortnite World Cup 2020. В 2019 году чемпионат мира по Fortnite прошел в Нью-Йорке на теннисном стадионе имени Артура Эша. В парном режиме победу одержал дуэт Эмиля Nyhrox Педерсена и Дэвида Aqua Ви — они заработали $3 млн на двоих. Лучшим в одиночном режиме стал американец Кайл Bugha Гирсдорф, который тоже получил $3 млн за победу.
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