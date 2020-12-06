Игрок, которому пришла копия Cyberpunk 2077, прошёл основной сюжет менее чем за сутки

Пользователь интернет-форума ResetEra под ником Hobbes рассказал, сколько времени ему понадобилось, чтобы пройти игру Cyberpunk 2077. По словам геймера, на прохождение сюжетного квеста на лёгком уровне сложности потребуется приблизительно 24 часа.

Из 24 часов примерно 22 ему понадобилось на первое прохождение. Немного больше 140 минут он потратил на обнаружение альтернативных концовок. При этом Hobbes подчеркнул, что игру определённо не стоит называть короткой, так как побочные квесты сделают прохождение намного длиннее. По словам пользователя, побочных заданий в игре Cyberpunk 2077 просто уйма.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря. Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.