Состоялся выход бесплатной версии PES 2021 LITE

Разработчики компании Konami заявили о выходе бесплатной версии футбольного симулятора PES 2021, получившей подзаголовок LITE. Игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC.



Характерной чертой PES 2021 LITE явился неограниченный доступ к режиму myClub. Напомним, myClub — это эквивалент FIFA Ultimate Team, где игроки имеют возможность собирать футболистов, формировать из них собственную команду и выступать за неё как в сетевых, так и в одиночных матчах.

В Konami подчеркнули, что игроки бесплатной и платной версий PES 2021 играют на одних и тех же серверах. При этом информацию из режима myClub можно перенести в полную версию игры.



Релиз PES 2021 состоялся 15 сентября 2020 года. Однако в этом году разработчики не внесли в игру никаких изменений — это сезонное обновление со сниженной ценой.