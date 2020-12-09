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17-летний B1t извинился за неудачный дебют в основном составе NAVI по CS:GO

17-летний B1t извинился за неудачный дебют в основном составе NAVI по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Шестой игрок NAVI Валерий B1t Ваховский прокомментировал свой дебютный матч в основном составе украинской организации по Counter Strike: Global Offensive.

«Тяжёлая первая официальная игра против Astralis, извините за плохое выступление. Я буду работать усерднее. Спасибо команде за победу!» – написал B1t на своей странице в «Твиттере».

О введении Ваховского в состав NAVI официально стало известно за несколько минут до старта команды на BLAST Premier Fall Finals. B1t сыграл за «рождённых побеждать» на первой карте противостояния с датским коллективом Astralis. NAVI проиграли Inferno со счётом 14:16, а сам 17-летний Ваховский закончил игру со счётом 13-24, его рейтинг – 0,62.

На Inferno B1t выступал вместо Егора flamie Васильева. На последовавших Nuke и Dust 2 в состав NAVI вернулся flamie — NAVI выиграли обе карты и начали турнир с победы.

CS:GO BLAST Premier: Fall 2020. Finals. 1/4 финала (верхняя сетка)
08 декабря 2020, вторник. 23:40 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Astralis
В состав NAVI по CS:GO ввели шестого игрока. Он может сыграть уже сегодня с Astralis
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