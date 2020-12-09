17-летний B1t извинился за неудачный дебют в основном составе NAVI по CS:GO

Шестой игрок NAVI Валерий B1t Ваховский прокомментировал свой дебютный матч в основном составе украинской организации по Counter Strike: Global Offensive.



«Тяжёлая первая официальная игра против Astralis, извините за плохое выступление. Я буду работать усерднее. Спасибо команде за победу!» – написал B1t на своей странице в «Твиттере».



О введении Ваховского в состав NAVI официально стало известно за несколько минут до старта команды на BLAST Premier Fall Finals. B1t сыграл за «рождённых побеждать» на первой карте противостояния с датским коллективом Astralis. NAVI проиграли Inferno со счётом 14:16, а сам 17-летний Ваховский закончил игру со счётом 13-24, его рейтинг – 0,62.



На Inferno B1t выступал вместо Егора flamie Васильева. На последовавших Nuke и Dust 2 в состав NAVI вернулся flamie — NAVI выиграли обе карты и начали турнир с победы.

В состав NAVI по CS:GO ввели шестого игрока. Он может сыграть уже сегодня с Astralis