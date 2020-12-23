Самая популярная стримерша на Twitch раздаёт подарки в «Твиттере»

Иман Pokimane Анис — самая популярная стримерша на Twitch — решила порадовать своих фанатов рождественскими подарками.

«Я так счастлива давать людям то, что им нужно. Возьмите мои деньги. Вы получите диван для вашего переезда. Ты получишь тетрадь для школы, а вам я отправлю одежду для вашего новорождённого», — написала она в «Твиттере».

По словам Иман, на подарки она потратила немало денег. Многие решили воспользоваться предложением и забили её пост комментариями. На момент публикации новости более 20,1 тыс. фанатов прокомментировали её запись. Ещё 2,2 тыс. подписчиков ретвитнули её сообщение.

Некоторые пользователи восприняли её запись в качестве шутки и попросили отправить им фаллоимитаторы. Однако девушка быстро осадила озабоченных. «Пожалуйста, перестаньте просить фаллоимитаторы, они не входят в мой бюджет», — написала девушка.

Чтобы получить подарок от стримерши, нужно пройти в «Твиттер», открыть запись Иман и оставить в комментариях свой список желаний на Amazon, указав адрес доставки. Гарантии, что она увидит ваше сообщение, нет, но если вам повезёт, то вы получите подарок, о котором давно мечтали.