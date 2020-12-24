Создатель World of Tanks выбросил бутылку шампанского из окна отеля в Германии

Генеральный директор Wargaming Виктор Кислый весело проводил время во Франкфурте-на-Майне. Но в какой-то момент веселье зашло слишком далеко и один из создателей World of Tanks выбросил бутылку шампанского из окна отеля, сообщает Telegram-канал Mash.

«Принял на грудь, решил побросать что-нибудь из окна. Выбрал не снежок или шарик с водой, а бутылку шампанского, которая улетела на головы немцам. Прицел у Кислого был сбит, поэтому никто не пострадал. Сорвало башню», — говорится в источнике.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Ракомания» В World of Tanks.

Виктор Кислый — основатель и генеральный директор компании Wargaming. Соавтор инициативы «Помним всё», в рамках которой реализуются совместные проекты с музеями бронетехники. Был признан человеком года по версии European Games Award 2014.