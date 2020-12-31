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Российская ювелирная компания выпустит PS5 из золота. Её ориентировочная цена — 1 млн евро

Российская ювелирная компания выпустит PS5 из золота. Её ориентировочная цена — 1 млн евро
Киберспорт 0

Российская ювелирная мастерская Caviar анонсировала выпуск золотой PlayStation 5 в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Общая масса золота (750-я проба, 18 карат), которая будет задействована для изготовления консоли, составляет почти 20 кг. Контроллер DualSense для консоли получит отделку из кожи крокодила.

Уникальная золотая PS5 будет выпущена в единственном экземпляре. Цена на консоль нового поколения в таком оформлении не сообщается, однако пользователи уже начали её предполагать — исходя из стоимости материалов, уникальная PlayStation 5 будет стоить не менее миллиона евро. Напомним, стоимость обычной PS5 с дисководом составляет 46 990 рублей. Без — 37 990 рублей.

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