Российская ювелирная компания выпустит PS5 из золота. Её ориентировочная цена — 1 млн евро
Российская ювелирная мастерская Caviar анонсировала выпуск золотой PlayStation 5 в 2021 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Общая масса золота (750-я проба, 18 карат), которая будет задействована для изготовления консоли, составляет почти 20 кг. Контроллер DualSense для консоли получит отделку из кожи крокодила.
Уникальная золотая PS5 будет выпущена в единственном экземпляре. Цена на консоль нового поколения в таком оформлении не сообщается, однако пользователи уже начали её предполагать — исходя из стоимости материалов, уникальная PlayStation 5 будет стоить не менее миллиона евро. Напомним, стоимость обычной PS5 с дисководом составляет 46 990 рублей. Без — 37 990 рублей.
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
12:05
-
11:27
- 30 декабря 2020
-
23:34
-
21:40
-
21:15
-
20:46
-
20:37
-
20:20
-
20:00
-
19:50
-
19:35
-
19:22
-
13:58
- 29 декабря 2020
-
20:32
-
17:05
-
15:46
-
15:17
-
14:56
-
13:41
-
12:44
- 28 декабря 2020
-
23:49
-
23:04
-
21:06
-
20:31
-
18:45
-
14:09
-
00:57
- 27 декабря 2020
-
23:02
-
22:41
-
19:12
-
14:21
-
13:07
-
13:01
-
12:51
- 26 декабря 2020
-
21:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам