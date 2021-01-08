EA назвала номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21

EA опубликовала список из номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21.

Всего в список вошли 70 футболистов. Из них с помощью голосования будет выбрано 11, которые войдут в символическую команду года и получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок. Дата окончания голосования неизвестна. Отдать свой голос за игроков можно на сайте EA.

В список вошли Алиссон («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба — «ПСЖ»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и другие. В списке нет россиян и представителей Российской Премьер-Лиги.