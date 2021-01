Xbox представила список эксклюзивов на 2021 год. В нём нет S.T.A.L.K.E.R. 2

На сайте Xbox был опубликован список эксклюзивов, релиз которых запланирован на 2021 год.

В список игр не попал один из самых ожидаемых тайтлов — S.T.A.L.K.E.R. 2. Летом на странице компании в «Твиттере» появилась информация, что релиз игры ожидается в 2021 году.

Эксклюзивы Xbox. 2021 год

Adios

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

CrossfireX

Dead Static Drive

Echo Generation

ExoMecha

Exo One

The Gunk

Halo Infinite

The Last Stop

Lake

Little Witch in the Woods

The Medium (28 января)

Microsoft Flight Simulator

Psychonauts 2

RPG Time

Sable

Scorn

She Dreams Elsewhere

Shredders

Song of Iron

Tunic

Twelve Minutes

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Warhammer 40K: Darktide

Way to the Woods

The Wild at Heart

С 28 января обладатели Xbox Game Pass смогут поиграть в Yakuza 3, Yakuza 4 и Yakuza 5, а 25 марта — в Yakuza 6: The Song of Life.