NAVI начала сотрудничество с Raid: Shadow Legends

Киберспортивная организация Natus Vincere начала сотрудничество с Plarium — разработчиком Raid: Shadow Legends, сообщает пресс-служба NAVI на официальном сайте.

Логотип игры будет размещён на джерси киберспортсменов. Помимо этого, они будут участвовать в рекламных акциях и ивентах, в том числе внутриигровых.

«Я рад объявить о нашем партнёрстве с Plarium. За последние несколько лет они сотрудничали со многими известными личностями как в киберспорте, так и в глобальной медиасфере. Партнёрство NAVI с брендом Raid: Shadow Legends открывает возможности для уникальных продуктов и контента на стыке киберспорта и мобильных игр», — прокомментировал это событие Александр nervo- Павленко, директор по маркетингу NAVI.