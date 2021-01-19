NAVI начала сотрудничество с Raid: Shadow Legends
Киберспортивная организация Natus Vincere начала сотрудничество с Plarium — разработчиком Raid: Shadow Legends, сообщает пресс-служба NAVI на официальном сайте.
Логотип игры будет размещён на джерси киберспортсменов. Помимо этого, они будут участвовать в рекламных акциях и ивентах, в том числе внутриигровых.
«Я рад объявить о нашем партнёрстве с Plarium. За последние несколько лет они сотрудничали со многими известными личностями как в киберспорте, так и в глобальной медиасфере. Партнёрство NAVI с брендом Raid: Shadow Legends открывает возможности для уникальных продуктов и контента на стыке киберспорта и мобильных игр», — прокомментировал это событие Александр nervo- Павленко, директор по маркетингу NAVI.
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