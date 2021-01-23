В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.1
В Cyberpunk 2077 на ПК и консолях вышел большой патч, получивший числовое обозначение 1.1. Патч направлен на улучшение стабильности игры и исправлении ошибок.
Улучшение стабильности
- Усовершенствован алгоритм, по которому память использовалась системами персонажей, взаимодействия с миром, навигации, внутриигровых видеороликов, растительности, лазерных эффектов, мини-карты, устройств, искусственного интеллекта, уличного движения, разрушения окружения, использования видеокарты и так далее.
- Исправлены ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры, связанные с загрузкой файлов сохранения, запуском игры и выходом из игры.
Исправление ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой звонки от Деламейна в задании «Реинтеграция» заканчивались сразу и их нельзя было принять.
- Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн не звонил, когда игрок приближался к нужным машинам в задании «Реинтеграция».
- Исправлена ошибка, из-за которой задание «Потерянный рай» зависало на цели «Ответить на звонок от мистера Хэндса».
- Исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в задании «Отпусти меня, глубина».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с учителем дзена в задании «Третья встреча со стихиями».
- Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил в задании «Старые друзья».
- Исправлена ошибка, из-за которой Джеки исчезал в задании «Низвержение в Мальстрём».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выйти из машины задании«Королева автострад: Большие гонки».
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки и сообщения, если отходил слишком далеко от места выполнения задания «Кто не с нами».
- Исправлена ошибка, из-за которой цель задания «Дары космоса» не обновлялась после открытия чемодана.
- Обновлены файлы сохранения, в которых из-за редкой ошибки невидимая стена не давала поговорить с Джуди в задании «Кукольный домик».
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить награду за выполнение заказа «Свободная пресса». Награда будет начислена автоматически, а заказ будет завершён тем, кто так и не смог завершить квест из-за этой ошибки.
- Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн молчал в ходе задания «Реинтеграция», если прежде игрок отказался ему помогать.
Исправление ошибок в интерфейсе
- Исправлена ошибка, из-за которой не появлялась подсказка о выходе из брейнданса.
- Убраны значки добычи на предметах, которые невозможно подобрать.
Исправление ошибок в графике
- Исправлена ошибка, из-за которой траектория полёта гранаты отображалась в фоторежиме.
- Исправлена ошибка, из-за которой частицы приобретали розовый оттенок при приближении.
- Исправлена ошибка, из-за которой машины некорректно появлялись в задании «Преступление: Добро пожаловать в Найт-Сити».
Исправление ошибки в достижениях
- Исправлена ошибка, из-за которой выполненные задания в Санто-Доминго иногда не учитывались, мешая получению достижения «Городские джунгли».
Разное
- Исправлена ошибка, из-за которой размер файлов сохранения превышал допустимые пределы из-за модификатора, определяемого количеством созданных предметов, и уменьшен размер существующих файлов сохранения. Это не затронет файлы сохранения, созданные на ПК и повреждённые до установки обновления 1.06.
- Исправлена ошибка, из-за которой ввод с устройства переставал считываться после открытия кругового меню оружия и выполнения любого действия.
- Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки «Продолжить» в главном меню загружался файл сохранения, созданный после завершения игры.
Только для PlayStation
- Оптимизирована производительность при обработке скоплений людей на PS4 Pro и PS5.Исправлен ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры на PS4.
Только для Xbox
- Усовершенствован алгоритм использования памяти во время создания персонажа, использования зеркал, сканирования, удалённого управления камерой и навигации по карте и меню снаряжения на Xbox One, Xbox One X и Xbox One S.
Только для ПК
- Добавлена возможность получать достижения в Steam в автономном режиме. Автономный режим нужно включить перед запуском игры. Это изменение не затронет достижения, условия которых были выполнены до установки обновления.
- Исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах от NVIDIA и вызывавшие аварийное завершение игры при запуске.
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