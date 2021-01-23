В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.1

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В Cyberpunk 2077 на ПК и консолях вышел большой патч, получивший числовое обозначение 1.1. Патч направлен на улучшение стабильности игры и исправлении ошибок.

Улучшение стабильности

Усовершенствован алгоритм, по которому память использовалась системами персонажей, взаимодействия с миром, навигации, внутриигровых видеороликов, растительности, лазерных эффектов, мини-карты, устройств, искусственного интеллекта, уличного движения, разрушения окружения, использования видеокарты и так далее.

Исправлены ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры, связанные с загрузкой файлов сохранения, запуском игры и выходом из игры.

Исправление ошибок

Исправлена ошибка, из-за которой звонки от Деламейна в задании «Реинтеграция» заканчивались сразу и их нельзя было принять.

Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн не звонил, когда игрок приближался к нужным машинам в задании «Реинтеграция».

Исправлена ошибка, из-за которой задание «Потерянный рай» зависало на цели «Ответить на звонок от мистера Хэндса».

Исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в задании «Отпусти меня, глубина».

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с учителем дзена в задании «Третья встреча со стихиями».

Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил в задании «Старые друзья».

Исправлена ошибка, из-за которой Джеки исчезал в задании «Низвержение в Мальстрём».

Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выйти из машины задании«Королева автострад: Большие гонки».

Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки и сообщения, если отходил слишком далеко от места выполнения задания «Кто не с нами».

Исправлена ошибка, из-за которой цель задания «Дары космоса» не обновлялась после открытия чемодана.

Обновлены файлы сохранения, в которых из-за редкой ошибки невидимая стена не давала поговорить с Джуди в задании «Кукольный домик».

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить награду за выполнение заказа «Свободная пресса». Награда будет начислена автоматически, а заказ будет завершён тем, кто так и не смог завершить квест из-за этой ошибки.

Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн молчал в ходе задания «Реинтеграция», если прежде игрок отказался ему помогать.

Исправление ошибок в интерфейсе

Исправлена ошибка, из-за которой не появлялась подсказка о выходе из брейнданса.

Убраны значки добычи на предметах, которые невозможно подобрать.

Исправление ошибок в графике

Исправлена ошибка, из-за которой траектория полёта гранаты отображалась в фоторежиме.

Исправлена ошибка, из-за которой частицы приобретали розовый оттенок при приближении.

Исправлена ошибка, из-за которой машины некорректно появлялись в задании «Преступление: Добро пожаловать в Найт-Сити».

Исправление ошибки в достижениях

Исправлена ошибка, из-за которой выполненные задания в Санто-Доминго иногда не учитывались, мешая получению достижения «Городские джунгли».

Разное

Исправлена ошибка, из-за которой размер файлов сохранения превышал допустимые пределы из-за модификатора, определяемого количеством созданных предметов, и уменьшен размер существующих файлов сохранения. Это не затронет файлы сохранения, созданные на ПК и повреждённые до установки обновления 1.06.

Исправлена ошибка, из-за которой ввод с устройства переставал считываться после открытия кругового меню оружия и выполнения любого действия.

Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки «Продолжить» в главном меню загружался файл сохранения, созданный после завершения игры.

Только для PlayStation

Оптимизирована производительность при обработке скоплений людей на PS4 Pro и PS5.Исправлен ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры на PS4.

Только для Xbox

Усовершенствован алгоритм использования памяти во время создания персонажа, использования зеркал, сканирования, удалённого управления камерой и навигации по карте и меню снаряжения на Xbox One, Xbox One X и Xbox One S.

Только для ПК