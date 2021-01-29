«Можно просто лежать на кровати». Стримерша рассказала, как стать популярной на Twitch

Известная стримерша на Twitch Кейтлин Amouranth Сирагуса дала совет девушкам, как увеличить количество просмотров на платформе. По мнению девушки, достаточно просто лежать в кровати.
«Когда у меня мало просмотров, я могу просто лечь на кровать. Можно просто лежать на кровати — это новая мета на Twitch для девочек. Да, это действительно работает», — сказала стримерша.
У девушки спросили, пользуется ли она этой стратегией сама, на что она ответила, что иногда.
«В последнее время мне не приходилось этого делать, потому что мои просмотры были нормальными», — заявила стримерша.
Фото: instagram.com/amouranth
На Twitch-канал Amouranth подписано почти 2 млн человек. Она известна своим сексуальным косплеем и танцами в прямом эфире. В сентябре 2019 года девушка попала в неприятную ситуацию. Когда она играла с собакой, то её юбка задралась и зрители увидели то, что нельзя показывать. Стримерша была забанена, но после разбана, на неё подписалось 410 тыс. человек.
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