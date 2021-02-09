Стример Ninja пообещал уйти из Fortnite, его взбесил стрим-снайпинг

Известный стример Тайлер Ninja Блевинс сообщил, что планирует навсегда уйти из Fortnite. Он признался, что устал из-за так называемого стрим-снайпинга — охоты других пользователей на стримера. «Охотники» находят сервер, на котором играет блогер, а затем начинают атаковать его. При этом они из трансляции знают, где он находится.
Во время очередной трансляции блогера четырежды подряд убил один и тот же игрок.
«Пошёл вон из моей игры, отстань от меня! Ты ничего никому не докажешь, если решишь сразиться с королём! Эти неудачники пытаются казаться главными, но они лишь вредят игре», — заявил Тайлер.
Блевинс стримит уже на протяжении семи лет. Успех он обрёл после того, как начал играть в Fortnite. Он стал первым игроком, получившим собственный уникальный скин.
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