Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Стример Ninja пообещал уйти из Fortnite, его взбесил стрим-снайпинг

Стример Ninja пообещал уйти из Fortnite, его взбесил стрим-снайпинг
Киберспорт / Fortnite 0

Известный стример Тайлер Ninja Блевинс сообщил, что планирует навсегда уйти из Fortnite. Он признался, что устал из-за так называемого стрим-снайпинга — охоты других пользователей на стримера. «Охотники» находят сервер, на котором играет блогер, а затем начинают атаковать его. При этом они из трансляции знают, где он находится.

Во время очередной трансляции блогера четырежды подряд убил один и тот же игрок.

«Пошёл вон из моей игры, отстань от меня! Ты ничего никому не докажешь, если решишь сразиться с королём! Эти неудачники пытаются казаться главными, но они лишь вредят игре», — заявил Тайлер.

Блевинс стримит уже на протяжении семи лет. Успех он обрёл после того, как начал играть в Fortnite. Он стал первым игроком, получившим собственный уникальный скин.

Авторы Fortnite и Fall Guys могут провести кроссовер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021