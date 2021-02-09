Авторы Fortnite и Fall Guys могут провести кроссовер

Авторы игр Fall Guys и Fortnite могут в ближайшее время провести кроссовер, сообщает GamesRadar. Источник ссылается на датамайнеров, которые обнаружили в файлах Fall Guys упоминание персонажей Fortnite.

Возможно, в игру добавят скины из «королевской битвы», но официальных комментариев от разработчиков пока не было.

Ожидается, что акцию приурочат к Пасхе. По крайней мере, в пользу этой версии свидетельствует упоминание экипировки Bunny Brawler. Помимо неё в файлах игры нашли образы Cuddle Team Leader, Llama, Rippley и Peely.

Раннее стало известно, что в Fortnite появится экипировка супергероя Флэша. Соответствующий образ датамайнер обнаружил в файлах «королевской битвы».

Игра Fall Guys вышла 4 августа 2020 года. Релиз состоялся на ПК и PlayStation 4. За сутки после выхода в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.