Источник: NVIDIA возвращает в продажу видеокарту GTX 1050 Ti

NVIDIA вернёт в продажу видеокарту GTX 1050 Ti, сообщает Tech YES City.

По данным источника, NVIDIA начала предоставлять партнёрам чипы и память для производства GTX 1050 Ti. Сообщается, что компания пытается хотя бы частично удовлетворить спрос на бюджетные игровые видеокарты. Скорее всего, NVIDIA решила вернуть именно GTX 1050 Ti из-за нехватки памяти GDDR6, которая используется в более современных моделях. GTX 1050 Ti оснащена GDDR5.

Напомним, на 25 февраля запланирован релиз GeForce RTX 3060. Видеокарта получила 13 шейдерных TFLOP, 25 RT-TFLOP для трассировки лучей, 101 тензор-TFLOP для поддержки технологии NVIDIA DLSS, 192-битный интерфейс памяти и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Для сравнения: GeForce RTX 3060 Ti имеет лишь 8 Гб видеопамяти, но за счёт большего количества CUDA-ядер (4864 против 3584) оказывается сильнее.