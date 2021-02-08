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NVIDIA GeForce RTX 3060: дата выхода

Стало известно, когда видеокарта GeForce RTX 3060 появится в продаже
Киберспорт 0
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NVIDIA сообщила партнёрам, когда выпустит GeForce RTX 3060. Релиз видеокарты состоится 25 февраля, сообщает зарубежный портал Wccftech.

NVIDIA представила бюджетную видеокарту GeForce RTX 3060 на своей презентации ещё 12 января. Видеокарта получила 13 шейдерных TFLOP, 25 RT-TFLOP для трассировки лучей, 101 тензор-TFLOP для поддержки технологии NVIDIA DLSS, 192-битный интерфейс памяти и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Для сравнения: GeForce RTX 3060 Ti имеет лишь 8 Гб видеопамяти, но за счёт большего количества CUDA-ядер (4864 против 3584) оказывается сильнее.

Производитель уже выпустил ноутбуки с видеокартой GeForce RTX 3060. Мобильный вариант видеокарты имеет больше CUDA ядер — 3840 против 3584. Однако поставляется с меньшим объёмом видеопамяти — 12 Гб против 6 Гб.

Цена новинки — $ 329. Рекомендованная цена в России на RTX 3060 составит 31 800 рублей.

Рекомендованная цена на GeForce RTX 3060 в России составит 31 800 рублей
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