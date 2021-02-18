NVIDIA борется с дефицитом: хешрейт RTX 3060 будет в два раза ниже при добыче криптовалюты

NVIDIA начала бороться с дефицитом новых видеокарт серии GeForce RTX 3000 — хешрейт RTX 3060 будет снижаться при добыче криптовалюты, сообщается в блоге компании.

Драйвер видеокарты будет замедлять её работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга. Сообщается, что таким образом хешрейт RTX 3060 будет сокращаться на 50 процентов.

«Мы геймеры до мозга костей. Одержимы новыми игровыми возможностями, архитектурами, играми и технологиями. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и геймеры жаждут большего», — говорится в заявлении.

Кроме того, компания анонсировала новый процессор CMP HX, созданный специально для майнинга. Выпуск устройства запланирован в первом квартале 2021 года.