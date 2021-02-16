Цены — запредельные. RTX 3090 продают за 215 тыс. рублей. RTX 3070 — за 120 тыс.

Российский рынок видеокарт продолжает штормить. Небольшая партия новых видеокарт, которая есть в магазинах, продаётся по завышенным в несколько раз ценам.

Так, например, видеокарта от NVIDIA — GeForce RTX 3070 — продаётся в магазинах, по данным e-katalog.ru, в среднем за 115-120 тыс. рублей. Стоимость RTX 3080 составляет 180 тыс. рублей. RTX 3090 можно найти за 215 тыс. рублей. Видеокарт от AMD практически нет в наличии. Radeon RX 6900 XT — старшая модель в новой линейке видеокарт от AMD — продаётся в среднем за 170 тыс. рублей. Radeon RX 6800 XT есть в наличии некоторых магазинах, но в небольших количествах. За неё просят в среднем 145 тыс. рублей. Radeon RX 6800 лишь ожидается в продаже.

На вторичном рынке ситуация не лучше. Можно найти RTX 3070 и за 80 тыс. рублей, но таких объявлений мало. RTX 3080 предлагают в среднем за 150 тыс. рублей.

Повысились цены и на старые видеокарты. GTX 1660 Super продают за 30-40 тыс. рублей. За RTX 2070 Super просят 60-70 тыс. рублей. Средний ценник на RTX 2060 — 50 тыс. рублей.

Эксперты предполагают, что такие цены сохранятся до конца первого полугодия 2021 года.