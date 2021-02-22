RAMZES666 — о новой команде: думаю, узнаем об этом через пару недель

Российский про-игрок в Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал о своём уходе из Evil Geniuses. Напомним, соглашение игрока с командой закончилось 1 февраля.

«Да, меня кикнули. Я просто не играл с ними. Если организация делает первый шаг, то, получается, кикнули. Я не расстроился сильно. Лучше так, чем на банке сидеть. Новая команда? Это узнаем через пару неделечек, я думаю», — сказал Кушнарёв во время трансляции Buster на Twitch.

На данный момент Кушнарёв находится в статусе свободного агента. RAMZES666 присоединился к Evil Geniuses в сентябре 2019 года. Вместе с командой он занял четвёртое место на MDL Chengdu Major и второе — на мейджоре DreamLeague Season 13. До этого RAMZES играл за Just Error, Virtus.pro и другие команды.