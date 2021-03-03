Источник: действие Battlefield 6 развернётся в Казахстане

События игры Battlefield 6 могут развернуться в Казахстане. Об этом сообщает автор YouTube-канала DANNYonPC, регулярно рассказывающий об играх серии.
Блогер изучил координаты на носу персонажа, показанного на демонстрации технологического демо на фестивале EA Play 2020. Вторую часть — римские цифры — он обнаружил на медальоне костюма Eidolon в Battlefield 5, который можно было открыть после выполнения секретного задания. Координаты, по его словам, указывают на неприметную локацию в Казахстане.
Новая часть Battlefield должна выйти осенью 2021 года. Ожидается, что полноценный анонс игры состоится на EA Play 2021 в конце мая или в начале июня. Особенностями игры, предположительно, станут продвинутая разрушаемость и возможность одновременного участия до 128 человек.
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