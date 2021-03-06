Ушёл из жизни известный автор репаков для игр xatab — он страдал от проблем с лёгкими

Известный автор игровых репаков под никнеймом xatab умер на 61-м году жизни, сообщает официальная группа автора репаков «ВКонтакте».

«Это сообщение будет предельно кратким, без лишних слов. У всех свои представления о горечи утраты. Поясню лишь на будущее. Преемников-наследников у бренда xatab нет. Новых репаков и обновлений старых никогда не появится. Опасайтесь спекулянтов, которые захотят воспользоваться ситуацией», — говорится в сообщении.

Известно, что xatab страдал от проблем с лёгкими. 3 марта появилась информация, что в последние дни состояние здоровья автора репаков значительно ухудшилось, что сказалось на его активности на сайте. Его последний репак на Loop Hero вышел сегодня, в 15:36.

Репак — это перепакованный дистрибутив программы. Суть репаков заключается в том, чтобы значительно уменьшить размер игры в установочном виде без потери содержания.