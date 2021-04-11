Ana вернулся в состав OG по Dota 2 — он отсутствовал в команде полтора года

Анатан Ana Фам вернулся в основной состав двукратного чемпиона мира по Dota 2. Он отсутствовал в составе команды OG полтора года, взяв отпуск в январе 2020 года.

Ana стал пятым игроком в составе после ухода в марте этого года малайзийского игрока Чжэн MidOne Йек Ная, с которым OG дошла до финала OGA Dota PIT Season 4 и EPIC League Season 2.

25 августа 2019 года Ana стал первым двукратным победителем The International вместе с n0tail, Ceb`ом, Topson`ом и JerAx`ом. Именно он популяризировал героя Io на позиции керри во время The International 2019, победив во всех шести играх на этом герое. После этого несколько киберспортсменов назвали Io несбалансированным персонажем, которого необходимо понерфить.

Основной состав OG по Dota 2: