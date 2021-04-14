Для Cyberpunk 2077 вышло обновление — хотфикс 1.21 исправляет распространённые ошибки
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили хотфикс 1.21, который исправляет самые распространённые ошибки, мешающие выполнять задания. Размер патча составляет 1,6 Гб.
Список изменений в патче 1.21 для Cyberpunk 2077
Игровой процесс:
- Исправлена ошибка, из-за которой полицейские появлялись за спиной игрока, нарушившего закон на крыше здания.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было вылезти из воды по лестнице.
Графика:
- Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.
Интерфейс:
- Над врагами, которые находятся под действием скрипта «Отвлечение врагов», снова отображается значок.
- Упрощён интерфейс сканера.
- Исправлена ошибка, из-за которой текст мог исчезнуть, если игрок менял язык интерфейса с английского на японский или традиционный китайский.
Посмотреть, какие ошибки были исправлены при выполнении заданий, можно по этой ссылке.
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