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Для Cyberpunk 2077 вышло обновление — хотфикс 1.21 исправляет распространённые ошибки

Для Cyberpunk 2077 вышло обновление — хотфикс 1.21 исправляет распространённые ошибки
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили хотфикс 1.21, который исправляет самые распространённые ошибки, мешающие выполнять задания. Размер патча составляет 1,6 Гб.

Список изменений в патче 1.21 для Cyberpunk 2077

Игровой процесс:

  • Исправлена ошибка, из-за которой полицейские появлялись за спиной игрока, нарушившего закон на крыше здания.
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было вылезти из воды по лестнице.

Графика:

  • Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.

Интерфейс:

  • Над врагами, которые находятся под действием скрипта «Отвлечение врагов», снова отображается значок.
  • Упрощён интерфейс сканера.
  • Исправлена ошибка, из-за которой текст мог исчезнуть, если игрок менял язык интерфейса с английского на японский или традиционный китайский.

Посмотреть, какие ошибки были исправлены при выполнении заданий, можно по этой ссылке.

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