Один из авторов Days Gone раскритиковал геймеров, которые не покупают игры на старте

В разговоре с геймдизайнером Дэвидом Джаффе сценарист и творческий директор Days Gone Джон Гарвин высказал мнение, что игроки, не покупающие игры на релизе, не должны жаловаться на отсутствие сиквела.
«Мои слова наверняка взбесят многих игроков, но я считаю, что если вы любите, то купите проект за полную стоимость, чёрт возьми. Мне много раз приходилось видеть, как геймеры пишут: «Я взял Days Gone по скидке» или «Забрал игру бесплатно по PS Plus». Понимаю, нельзя понять понравится ли тебе тайтл не сыграв в него заранее, но не стоит потом удивляться, когда продолжение так и не выйдет».
В качестве примера Гарвин привёл приключения Кратоса:
«God of War на старте разошлась огромным тиражом, а Days Gone нет. Хотя, я говорю это с точки зрения обычного разработчика. Сейчас я уже не работаю в Sony и не знаю на какие показатели смотрит руководство при одобрении работы над продолжением».
Также разработчик вспомнил историю с Syphon Filter для PSP:
«После релиза Syphon Filter: Dark Mirror только на одном торрент-трекере пиратская копия игры была скачина больше 200 миллионов раз. После того, как я это увидел, то был в ярости, ведь это деньги из моего кармана».
Видео опубликовано на YouTube-канале David Jaffe.
Позже аналитик The NPD Group Мэт Пискателла ответил на резкое заявление Джона Гарвина, защитив рядовых игроков:
«Если ваша игра плохо продалась на релизе, то это, вероятно, связано с тем, что маркетинг проекта или цена не смогли достаточно заинтересовать потенциальных покупателей. Обвинять людей в том, что игра плохо разошлась на старте, довольно дико».
Ранее поклонник Days Gone запустили петицию в адрес Sony с просьбой запустить разработку сиквела.
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