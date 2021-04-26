Стали известны возможные игры, которые будут бесплатными в мае для подписчиков PS Plus

На испанском сайте Areajugones появилась информациях об играх, которые могут войти в майскую подборку PS Plus. В следующем месяце подписчики сервиса получат Battlefield V и Stranded Deep.

Battlefield V — последняя на данный момент номерная часть знаменитой серии военных шутеров. Сеттинг игры отправляет игроков во времена Второй мировой войны. Большой упор сделан на мультиплеер и разные онлайн-режимы, но есть и однопользовательские «Военные истории». В последних игрок проходит миссии, основанные на реальных исторических событиях.

Видео опубликовано на YouTube-канале Battlefield.

Stranded Deep — игра про выживание на необитаемом острове. По сюжету самолёт терпит крушение в Тихом океане, а игроку предстоит взять на себя роль единственного выжившего. В начале персонажу предстоит добраться до суши, избегая акул. Доплыв до острова, придётся начать добывать ресурсы и стараться избегать столкновений с хищниками, в этом герою поможет крафт различных инструментов. Причём мир игры генерируется случайным образом.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Помимо этих двух проектов, в подборке должна быть ещё одна игра для владельцев PS5, но в издании не знают, какой она будет. До 3 мая подписчики PS Plus могут бесплатно забрать на свои аккаунты Oddworld: Soulstorm, Days Gone и Zombie Army 4: Dead War.