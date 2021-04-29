Virtus.pro и Fortnite – всё. Киберспортивный клуб уходит из «королевской битвы»

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о закрытии подразделения по «королевской битве» Fortnite. Решение было принято в связи с непривлекательной соревновательной составляющей и ограничениями для спонсоров от разработчиков игры.
Генеральный менеджер клуба Сергей Гламазда надеется, что клуб когда-нибудь вернётся в Fortnite:
«Решение уйти из дисциплины было непростым, ведь у нас собрана команда из очень талантливых и харизматичных людей. Это не только игроки, но и контент-креаторы, менеджеры и другие. Да и спортивные результаты никогда не вызывали у нас нареканий. Это решение было принято по нескольким причинам. Во-первых, почти вся экосистема Fortnite ориентируется на игроков: соревновательная часть и модель Creator Code делают наличие организаций чем-то необязательным. Во-вторых, аудитория игры сейчас в основном состоит из очень молодых людей, и это не всегда является плюсом, когда речь заходит о потенциальных партнёрах для состава. А некоторые категории спонсоров сейчас попросту закрыты издателем. Не исключаю того, что в будущем ситуация может поменяться и медведи вернутся в Fortnite. На данный момент я хочу поблагодарить наших фанатов, которые были с нами всё это время, а также парней, которые радовали нас всех своими победами и хайлайтами».
Состав по «королевской битве» от Epic Games был открыт в июле 2018 года. За три года команда выиграла более $ 387 тыс. и даже поучаствовала в Fortnite World Cup 2019.
Бывшие участники:
- Джамал Jamside Сайдаев
- Дмитрий Siberiajkee Воронин
- Кирилл Kiryache32 Гришин
- Дмитрий hurma Гейнц (стример)
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