В чёрном белье и клубах дыма. Россиянка сделала горячий косплей на Йеннифэр из «Ведьмака»

Российская косплеерша Алёна Слюнкова предстала в образе чародейки Йеннифэр из The Witcher 3. Вместо чёрного платья девушка предпочла красивое декольте и окружила себя туманом, добавляющим персонажу загадочности.

В своём образе косплеерша сочетает красоту и женственность Йеннифэр с сильным характером героини. Несмотря на откровенный образ, на фотографиях предстала женщина, способная добиться любой поставленной цели. Правильная работа со светом помогла фотографу создать атмосферу загадочной сказки, словно неподалёку эльфы устроили праздник. Фотосессию для большего антуража косплеерша провела на природе. Не хватает только фей и светлячков.

Фото: vk.com/saint_hysteria

Фото: vk.com/saint_hysteria

Фото: vk.com/saint_hysteria

Фото: vk.com/saint_hysteria

Фото: vk.com/saint_hysteria

Фото: vk.com/saint_hysteria

Алёна Слюнкова делает косплеи на разных персонажей из фильмов, игр и комиксов. Другие работы девушки можно посмотреть в её «Инстаграме».