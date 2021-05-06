Авторы фильма Mortal Kombat хотят конкурировать с киновселенной Marvel

Известный инсайдер Дэниель Рихтман рассказал в Patreon о планах Warner Bros. на будущее Mortal Kombat. Студия хочет создать собственную киновселенную, способную конкурировать с Marvel.
Такая политика может задержать выход второй части Mortal Kombat ради выпуска сольных фильмов про разных персонажей. Например, отдельная картина про возвращение Кано или воскрешение Саб-Зиро в виде Нуб Сайбота.
Сценарист первого фильма Грэг Руссо заявлял, что очень хотел бы показать на большом экране историю Шаолиньских монахов Лю Канга и подразделения спецназа, где служат Джакс и Соня.
Но догнать Marvel киновселенной Mortal Kombat может быть весьма проблематично. Взрослый рейтинг фильмов сильно ограничивает размеры потенциальной аудитории, тогда как кинокомиксы Marvel выпускают в прокат для всех возрастов. Также успеху могут помешать скромные бюджеты на съёмки и отсутствие в фильмах звёздных артистов.
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