NAVI победили на DreamHack Masters Spring – 2021 — это второй титул для них в этом году

Игроки Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive обыграли в финале Gambit Esports со счётом 3:0 и стали чемпионами DreamHack Masters Spring – 2021. На карте Overpass NAVI отпраздновали успех со счётом 16:7. Dust II и Train завершились со счётом 16:12. Это первая победа Natus Vincere над Gambit в этом году — три предыдущие встречи остались за последними.
«Это здорово победить на DreamHack. Это здорово, когда вся команда играет так круто. Я надеюсь, что мы сохраним эту форму на следующих турнирах», — сказал s1mple после победы на турнире.
Лучшим игроком турнира был признан Александр s1mple Костылев. Лучшим показателем KDA (усреднённый показатель количества убийств, смертей и помощи в общей статистике) он отметился в матче с FURIA в четвертьфинале. Его рейтинг в том матче равнялся 2,15. Худший показатель KDA (рейтинг 0,94) он продемонстрировал на карте Train в гранд-финале.
Этот титул стал вторым (и первым с Валерием B1T Ваховским в составе) для NAVI в нынешнем сезоне. Ранее состав украинской организации побеждал в январе на BLAST Premier Global.
За первое место игроки NAVI получили $ 100 тыс. Игроки Natus Vincere находятся на четвёртом месте в рейтинге лучших коллективов мира. Gambit пока на первом. Ознакомиться с результатами турнира и итоговым расположением команд на пьедестале можно по этой ссылке.
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