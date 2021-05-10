На карте Ancient в CS:GO нашли позицию, дающую большое преимущество над врагами

С последним обновлением в Counter-Strike: Global Offensive Valve добавила карту Ancient в турнирный список арен. Игроки уже нашли на локации позицию, дающую очень сильное преимущество над противниками. Ютубер 2voo записал об этом отдельный ролик.
На Ancient есть угол, встав в который персонаж становится невидимым для соперников и получает огромный угол обзора. Враги не могут заметить игрока в углу с безопасного расстояния, в то время как последнему даже не нужно покидать укрытия, чтобы выстрелить им в головы.
Видео опубликовано на YouTube-канале 2voo.
Фанаты уже просят Valve как можно быстрее исправить эту проблему. Игроки считают, что эта позиция слишком нечестная. Разработчики не давали никаких комментариев, но «угол неуязвимости» активно обсуждается игроками в соцсетях и, вероятно, компания уже в курсе.
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