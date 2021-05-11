Новая фигурка Цири из The Witcher 3 появилась в магазине авторов игры за 19400 рублей

В «Твиттере» игровой франшизы The Witcher была представлена новая фигурка Цири. Дизайн статуэтки выполнен в японском стиле: героиня одета в кимоно и вооружена катаной.
Альтернативная фигурка Цири доступна в официальном магазине разработчиков игры. В отличие от ограниченной серии, в этой есть дополнительная деталь для левой руки.
Статуэтку Цири-самурая уже можно предзаказать за 215 евро. При переводе на наши деньги вам придётся заплатить 19400 рублей. Доставка запланирована на 21 декабря 2021 года.
В прошлом году CD Projekt RED уже выпускала фигурку Цириллы в японском стиле. Тогда дочь принцессы Цинтры и императора Нильфгаарда держала в руке не ножны, а голову демона. Цена предыдущей модели была ещё выше: фигурка продавалась за 247 евро или 22 тыс. рублей.
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