Новая фигурка Цири из The Witcher 3 появилась в магазине авторов игры за 19400 рублей

В «Твиттере» игровой франшизы The Witcher была представлена новая фигурка Цири. Дизайн статуэтки выполнен в японском стиле: героиня одета в кимоно и вооружена катаной.

Альтернативная фигурка Цири доступна в официальном магазине разработчиков игры. В отличие от ограниченной серии, в этой есть дополнительная деталь для левой руки.

Статуэтку Цири-самурая уже можно предзаказать за 215 евро. При переводе на наши деньги вам придётся заплатить 19400 рублей. Доставка запланирована на 21 декабря 2021 года.



В прошлом году CD Projekt RED уже выпускала фигурку Цириллы в японском стиле. Тогда дочь принцессы Цинтры и императора Нильфгаарда держала в руке не ножны, а голову демона. Цена предыдущей модели была ещё выше: фигурка продавалась за 247 евро или 22 тыс. рублей.