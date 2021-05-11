В России выросли цены на жёсткие диски. Всё из-за новой криптовалюты

По данным издания «Ведомости», в России сильно подорожали жёсткие диски. Эксперты связывают рост цен с появлением новой криптовалюты Chia. Для её добычи вместо видеокарт майнерам понадобились вместительные накопители.
В Москве стоимость жёстких дисков на 8 Тб увеличилась вдвое: за них просят 40 тыс. рублей вместо 20 тыс. А за накопитель объёмом в 10 Тб придётся отдать 90 тыс. рублей вместо 30 тыс.
Руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» на OZON Наталья Селихова рассказывает:
«За последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи жёстких дисков выросли на 70%. В первую очередь растёт спрос на накопители объёмом 4 Тб и более».
Стоимость новой криптовалюты составляет $ 1 тыс. или 75 тыс. рублей за штуку. В момент старта продаж на бирже за Chia просили по $ 1450. Это примерно 108 тыс. рублей за токен.
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