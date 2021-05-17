В CS:GO вновь нашли баг с камерой тренера

Тренер и аналитик студии Maincast Сергей Imbt Бежанов опубликовал пост в «Твиттере», где показал, что вновь столкнулся с багом тренерской камеры. Бежанов поделился роликом, записанным перед началом матча между Budapest Five и gorillaz в рамках BLAST Rising 2021.



На видео попал момент, как во время разминки камера тренера зависла прямо на миду карты Mirage. Данный баг даёт наставникам команд возможность просматривать разные позиции в реальном времени, и, тем самым, находить местоположение противника.



Впервые о проблеме узнали 1 сентября 2020 года, хотя некоторые игроки сообщали об этом баге Valve ещё в 2015-м. По итогам расследования выявили 40 тренеров, которые пользовались уязвимостью. Этих наставников отстранили от участия на турнирах вплоть до нескольких лет.



«Какого чёрта это всё ещё в игре? Я какое-то время не занимался тренировкой команд и снова вижу этот баг. Я думал, проблему уже исправили», — говорит Сергей.

Видео загружено на YouTube-канал Wember