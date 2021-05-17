Бывший менеджер Winstrike: игрокам поступали предложения, даже персональные

Бывший менеджер Winstrike, а ныне менеджер Entropiq по CS:GO Павел Чувашаев в беседе с MetaCybersport не стал комментировал задолженности Winstrike перед ним и его командой.



Ранее бывший участник состава Айдын KrizzeN Турлыбеков пожаловался, что организация не выплачивала ему зарплату с октября 2020 года.



В конце марта 2021 года коллектив в одностороннем порядке расторг контракт с Winstrike. Все игроки стали свободными агентами и, по словам Чувашаева, некоторым даже приходили персональные предложения по поводу новой команды.



«Предложения были, даже персональные, но конкретику сказать не могу».



После ухода из организации игроки решили продолжить выступать вместе под тэгом EPG Family и выиграли ESEA Season 36: Premier Division — Europe и Dell Gaming League Russia Season 2, а также заняли второе место на Snow Sweet Snow #3.



А уже 10 мая команду подписала пражская организация Entropiq. Менеджер объяснил, что решение присоединиться именно к этому клубу было принято по следующим причинам:



«Это один из крупнейших клубов Восточной Европы с большой фан-базой, с десятками составов по различным играм, с множеством партнёров, одни из которых McDonald’s и PUMA. В подробности переговоров вдаваться не имею права, скажу лишь, что выбрали лучший вариант».



Теперь команда планирует попасть на мейджор.