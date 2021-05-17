Европейские ритейлеры продают видеокарты RTX 3000 в три раза дороже рекомендованной цены

Портал 3D Center целых пять месяцев собирал информацию о ценах на видеокарты в магазинах Европы. В основном данные измерялись на примере ритейлеров в Германии и Австрии.
По итогам исследования выяснилось, что цена на графические ускорители в сравнении с рекомендованной завышена продавцами в три раза. Например, стоимость GeForce RTX 3060, заявленная производителем, равняется € 329 или 29 500 рублей, а на май 2021 года в магазинах цены на эту карту начинаются от € 999 или 89 780 рублей.
Самой дорогой покупкой выходит GeForce RTX 3090. При рекомендованной стоимости в € 1549 или 139 тыс. рублей ритейлеры продают видеокарту за € 3199 или 287 тыс. рублей.
Ситуация с графическими ускорителями от AMD выглядит немного оптимистичнее, цены на них подскочили лишь в два раза. Так, ценник на 6700 XT начинается от € 909 или 81 тыс. рублей вместо рекомендованных € 479 или 43 тыс. рублей. А за видеокарту 6900 XT придётся отдать минимум € 1699 или 152 тыс. рублей вместо изначальных € 999 или 89 тыс. рублей.
Неизвестно, когда точно производителям удастся побороть дефицит компонентов и выпустить на рынок достаточное количество видеокарт для удовлетворения спроса. Ситуация может стать легче с выходом моделей NVIDIA NHR с защитой от майнинга.
Фото: https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-graphics-card-cost-3-times-more-than-nvidia-msrp-i
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