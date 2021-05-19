Игрок в CS:GO убил противника дымовой гранатой в самом начале раунда

Игрок в Counter-Strike: Global Offensive с ником fxofficial записал ролик с необычным убийством врага во время матча на FACEIT. Парень играл на карте Cache, и в самом начале раунда один из членов команды террористов сделал прострел через всю карту из AWP. Он попал в противника, но не смог снять все очки жизней из-за того, что врага защитили сиены.



В момент выстрела напарник снайпера кинул дымовую гранату на центр, попав в раненого соперника. Урона от гранаты как раз хватило, чтобы добить врага. Тем самым игрок сделал фраг, шанс на который совсем небольшой.



Красивый момент произошёл на старой версии Cache, используемой до выхода карты из официального маппула. Гранаты в CS:GO при попадании в персонажа могут наносить рандомный урон от одного до шести очков здоровья. Точное количество зависит от области попадания.