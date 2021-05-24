В Steam вышли 3 бесплатные игры — платформер про алхимика, стратегия и симулятор волейбола

В цифровом магазине Steam появились три новые бесплатные игры — платформер о приключениях алхимика, стратегия о защите города от Золотой Орды и онлайновый симулятор волейбола.
Traversing Traveler
Видео загружено на канал Upcoming Games.
Алхимик Тейлор должен восстановить портальное сообщение между городами, собирая специальные руны. В этом герою помогают особые зелья — одно для разрушения препятствий и второе для создания платформ, на которых можно прыгать. По мере путешествия Тейлору начинают помогать местные жители.
Проект разрабатывается командой студентов, и в дальнейшем в игре будут появляться новые механики. Скачать Traversing Traveler можно по этой ссылке.
Vedelem
Видео загружено на канал Nick Wagter.
Vedelem — это стратегия, выполненная в сеттинге XIII века, в которой нужно оборонять город от Золотой Орды. Для защиты необходимо набирать армию и строить крепости. Важная часть геймплея — добыча ресурсов и проработка стратегии для истребления волн врагов. В игре есть два режима — оборона на время и бесконечный наплыв врагов. Скачать можно по этой ссылке.
Slappyball
Видео загружено на канал Goin' Yumbo Games.
Slappyball — это онлайн-симулятор волейбола. Две команды играют за большие руки на ножках и перекидывают друг другу мяч через сетку. Матчи проходят в формате 3 на 3, можно создавать своё лобби и вести учёт карьеры вашего персонажа. Скачать можно по этой ссылке.
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