В Steam вышли 3 бесплатные игры — платформер про алхимика, стратегия и симулятор волейбола

В цифровом магазине Steam появились три новые бесплатные игры — платформер о приключениях алхимика, стратегия о защите города от Золотой Орды и онлайновый симулятор волейбола.

Traversing Traveler

Видео загружено на канал Upcoming Games.

Алхимик Тейлор должен восстановить портальное сообщение между городами, собирая специальные руны. В этом герою помогают особые зелья — одно для разрушения препятствий и второе для создания платформ, на которых можно прыгать. По мере путешествия Тейлору начинают помогать местные жители.



Проект разрабатывается командой студентов, и в дальнейшем в игре будут появляться новые механики. Скачать Traversing Traveler можно по этой ссылке.

Vedelem

Видео загружено на канал Nick Wagter.

Vedelem — это стратегия, выполненная в сеттинге XIII века, в которой нужно оборонять город от Золотой Орды. Для защиты необходимо набирать армию и строить крепости. Важная часть геймплея — добыча ресурсов и проработка стратегии для истребления волн врагов. В игре есть два режима — оборона на время и бесконечный наплыв врагов. Скачать можно по этой ссылке.

Slappyball

Видео загружено на канал Goin' Yumbo Games.

Slappyball — это онлайн-симулятор волейбола. Две команды играют за большие руки на ножках и перекидывают друг другу мяч через сетку. Матчи проходят в формате 3 на 3, можно создавать своё лобби и вести учёт карьеры вашего персонажа. Скачать можно по этой ссылке.