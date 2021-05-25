Блогер изменил дизайн PlayStation 5, превратив консоль в проигрыватель из 80-х годов

Блогер под ником DIY Perks преобразил свою PlayStation 5 до неузнаваемости. Парень переместил все компоненты консоли в деревянный корпус, и теперь приставка выглядит как дорогой проигрыватель из 80-х годов прошлого века.



После анонса PlayStation 5 дизайн консоли расколол аудиторию: кому-то понравилась футуристичная внешность консоли, а кто-то совершенно не хотел видеть у себя на полке подобное устройство. Ютубер сделал для приставки новый корпус из дерева и кропотливо перенёс туда каждую деталь.



Блогер вручную вырезал все необходимые части будущей «ретро-консоли» и проделал в дереве отверстия для проводов. Система вентиляции в винтажной версии PlayStation 5 напоминает пчелиные соты, а само устройство действительно стало похоже на старый проигрыватель.

Видео загружено на канал DIY Perks.