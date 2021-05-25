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Майнкрафт: стало известно, что появится в игре после выхода следующего обновления

Следующее обновление добавит в Minecraft больше 90 новых блоков
Георгий Габриадзе
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Грядущий патч для Minecraft под названием Caves & Cliffs, по словам разработчиков, будет настолько огромным, что его разобьют на две части. Первый апдейт выйдет уже летом этого года и принесёт в игру 91 новый блок.

В Minecraft появится медь, из которой можно будет создавать лестницы и громоотводы. Материал подвержен старению и со временем будет менять цвет. Также в игру добавят снег и персонаж будет проваливаться в сугробы. Ресурсы будут появляться не только в глубинах пещер, но и на самом дне подземелий рядом с неразрушаемым сланцем.

Ещё в игре появятся новые растения. По некоторым из них можно будет карабкаться и использовать их как платформы. Но стоит быть осторожным: если стоять на листьях слишком долго, то они провалятся под весом героя.

Видео загружено на канал Minecraft.

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