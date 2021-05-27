NVIDIA объявила дату презентации, где могут показать GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
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NVIDIA объявила дату презентации в рамках выставки Computex 2021. Мероприятие пройдёт 1 июня в 8:00 мск. Судя по тизеру в «Твиттере», компания готовит какой-то анонс. Похоже, речь идёт о новых видеокартах GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti.
«Приготовьтесь».
Согласно утечкам, в RTX 3080 Ti будет установлен графический процессор Ampere GA102-225 с 10240 ядрами-CUDA и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6X. Между тем RTX 3070 Ti должна получить процессор GPU GA104-400 с 6144 ядрами-CUDA, как у мобильной RTX 3080, и видеопамять типа GDDR6X.
Старт продаж может состояться 4 июня для GeForce RTX 3080 Ti и 10 июня для GeForce RTX 3070 Ti.
Посмотреть презентацию можно будет на официальных каналах NVIDIA в сервисах YouTube и Twitch.
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